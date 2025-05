Marina Berlusconi: governo responsabile, continui a coordinarsi con Ue

Milano, 9 mag. (askanews) - "Credo che nel contesto di una difficoltà senza precedenti fino ad oggi il governo si sia mosso in modo serio e responsabile. Quando si è trattato di decidere si è sempre comportato in modo serio, rispettando i valori fondamentali dell'Occidente". A dirlo è stata Marina Berlusconi, presidente del gruppo Mondadori, a margine dell'inaugurazione della rinnovata libreria Rizzoli a Milano. "Credo che, vista la situazione internazionale complessa e di grande instabilità, anche in futuro sia fondamentale non discostarsi un millimetro da questi valori - ha aggiunto - e continui a muoversi in modo coerente e coordinato con l'Europa".