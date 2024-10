Marina Berlusconi: dedico a mio padre nomina a Cavaliere del Lavoro

Roma, 30 ott. (askanews) - "Questo riconoscimento lo dedico a mio papà che ricevette lo stesso titolo nel 1977, Silvio Berlusconi è e resterà sempre 'il Cavaliere', un visionario lucido e coraggioso che è riuscito a trasformare le sue idee in imprese e i suoi sogni in realtà; ricordo ancora, anche se sono passati oltre 40 anni, il giorno in cui con mia madre e Pier Silvio venimmo a Roma per la consegna di questa onorificenza, io avevo solo 11 anni ma lo ricordo bene, ed è la stessa emozione che sto vivendo io oggi. Questo titolo è non solo per me ma per tutti quelli che lavorano con me in Mondadori e in generale in Mediaset e nel gruppo Fininvest, è anche un riconoscimento al loro impegno e alla loro passione.

Così Marina Berlusconi arrivando al Quirinale per la consegna delle onorificenze dell'Ordine al Merito del Lavoro ai Cavalieri del Lavoro nominati dal capo dello Stato Sergio Mattarella, tra cui la presidente di Mondadori.