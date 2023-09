Marina Berlusconi: Bce? Spero che la cura non uccida il malato

Roma, 15 set. (askanews) - "Quello che ha fatto fino ad oggi la Banca centrale europea è stato molto importante per il contenimento e per far diminuire l'inflazione tanto è vero che tutti i trend sono in discesa sia per la fine dell'anno sia per l'anno prossimo". Lo ha detto la presidente di Fininvest, Marina Berlusconi a margine dell'assemblea di Confindustria augurandosi che la "cura non uccida il malato".

"Però bisogna sempre essere consapevoli che questo tipo di interventi hanno un effetto sulla crescita e che noi invece abbiamo a che fare con un'economia che essendoi stata sottoposta a continui shock ha bisogno di stimoli. E quindi siamo al decimo e mi auguro che sia anche l'ultimo", ha aggiunto.

"Speriamo che la cura non uccida il malato", ha poi aggiunto.