Maria Grazia Chiuri lascia Dior dopo 9 anni: capitolo straordinario

Milano, 29 mag. (askanews) - La sua creatività ha segnato in modo indelebile la maison Dior, la stilista Maria Grazia Chiuri dopo nove anni intensi e rivoluzionari, lascerà l'incarico di direttore artistico della collezione donna della casa di moda francese del gruppo Lvmh. Nonostante abbia anche ricevuto pesanti critiche, con lei Dior ha registrato un boom da quando ha assunto la direzione nel 2016, diventando il secondo marchio più grande tra quelli del lusso di proprietà del colosso francese.

La modernizzazione e l'attivismo femminista della stilista 61enne italiana hanno contribuito ad attrarre nuovi clienti e a cambiare il volto della moda e della maison.

"Dopo nove anni, lascio Dior felice di aver ricevuto questa straordinaria opportunità. Vorrei ringraziare monsieur Arnault per aver riposto la sua fiducia in me e Delphine per il suo sostegno", ha scritto sui social la stilista, spiegando di essere orgogliosa di aver realizzato la sua visione della moda femminile impegnata, in stretto dialogo con diverse generazioni di artiste".

Delphine Arnault ha risposto ringraziandola: "Ha scritto un capitolo chiave per Dior e ha fatto un lavoro straordinario".