Beautiful a Capri, ciak tra mare e Piazzetta con Ridge, Brooke, Eric

Capri (Napoli), 30 mag. (askanews) - "Beautiful", una delle soap opera più longeve della tv, è sbarcata in Campania, per girare alcune puntate tra Napoli e Capri che andranno poi in onda in Italia nel 2026.

Nelle immagini, alcuni dei protagonisti arrivati sull'isola. Tra loro Katherine Kelly Lang che interpreta da decenni il personaggio di Brooke Logan, Thorsten Kaye che sul piccolo schermo è Ridge Forrester, e ancora John McCook, anche lui storico volto di Eric Forrester e Jack Wagner che dopo 10 anni di assenza ha ripreso il ruolo di Nick Marone.

Proprio Marone è stato il protagonista di alcune scene in Piazzetta, dopo aver girato l'isola a bordo di un taxi scoperto.

Il resto del cast ha girato alcune scene alla Canzone del Mare, dove a sorpresa è spuntata anche Valeria Marini. Altre riprese sono state fatte in mare sia a Marina Piccola che di fronte ai Faraglioni, a bordo di un motoscafo Riva.