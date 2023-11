Roma, 25 nov. (askanews) - Marea umana a Roma alla manifestazione contro la violenza sulle donne organizzata da "Non una di meno" nella Giornata dedicata dall'Onu. Migliaia di persone hanno partecipato all'evento partito dal Circo Massimo in direzione San Giovanni. Lella Palladino è vicepresidente di "Una, nessuna centomila": "Basta è il momento di farla finita sono 30 anni che i centri antiviolenza lavorano per visibilizzare la violenza maschile e finalmente c'è un movimento di indignazione generale, è il momento di fare sul serio e dare risposte strutturali".

Carlotta è una attivista di "Non una di meno Milano": "Il modo per fermare la violenza è smettere di riprodurre una società patriarcale lo s può fare a partire dalle nostre singole vite individuali di donne che lottano per la loro autodeterminazione e dalle istituzioni"