Mare, Aliberti (Marnavi): accelerare aggiornamento tecnologico

Roma, 6 giu. (askanews) - Francesco Aliberti, Docente presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II e consulente di Marnavi, è intervenuto in occasione del lancio della XIV edizione della campagna Mediterraneo da remare di cui Marnavi è partner.

"Tutti i progetti che portino a risolvere i problemi di inquinamento marino (microplastiche, reflui urbani e industriali, rifiuti solidi, etc) devono essere realizzati con una coordinazione ed una tempistica scevra da momenti emergenziali o di moda. Dopo una breve disamina sul recupero delle acque reflue da destinare all'agricoltura, all'industria o addirittura al consumo umano, grazie alle tecnologie di affinamento, si è passati all'esame del problema dissalazione: sono stati evidenziati i danni sanitari legati alle acque dissalate e quelli ambientali legati alla salamoia, refluo iperalino di scarto del processo, che impatta sull'ambiente marino costiero dove viene generalmente smaltito insieme alle acque di lavaggio e manutenzione dell'impianto contenenti vari prodotti ad elevata tossicità. Oggi è disponibile un nuovo approccio tecnologico che annulla tali tipologie di impatto: una nave provvista di un dissalatore ad elevata capacità a bordo. La dissalazione avviene al largo e la sola salamoia viene smaltita in mare diluendola grazie al moto delle eliche propulsive; le acque, molto tossiche, di lavaggio e manutenzione sono stoccate in tank dedicati e smaltiti in impianti di trattamento; infine, l'acqua prodotta viene ricondizionata sotto un rigoroso controllo previsto dal piano di sicurezza delle acque. Specie per le isole minori tale sistema, a basso o nullo impatto per la biologia, specie di fondo, può validamente sostituire diversi impianti a terra con indubbio vantaggio in termini di impatto ambientale, paesaggistico ed economico".