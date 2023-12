Marcia lenta Ultima Generazione per GKN verso Palazzo Chigi: bloccati

Roma, 20 dic. (askanews) - Sedici persone che aderiscono alla campagna Fondo riparazione promossa da Ultima Generazione, hanno compiuto una "Marcia Lenta" su Via del Corso a Roma in segno di solidarietà con la fabbrica GKN di Firenze. L'obiettivo era quello di raggiungere Palazzo Chigi, sede del Governo, ma non ci sono riusciti: i manifestanti sono stati bloccati e circondati dalle forze dell'ordine dopo appena 300 metri.

Sugli striscioni dei partecipanti le scritte "Fondo riparazione", "Teniamoci le mani" e "Verso l'ora X" per esprimere solidarietà ai lavoratori di GKN.

Due manifestanti hanno indossato delle maschere di Giorgia Meloni e Lorenzo Fontana e distribuito regali di Natale fatti di macerie e fango, per ricordare le alluvioni e disastri dell'ultimo anno.

Alla Marcia Lenta si sono presentati in supporto anche Elisabetta Piccolotti, Franco Mari e Gianluca Peciola di Alleanza Verdi e Sinistra.