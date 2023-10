Manovra, Valditara: mantenuto impegno per rinnovo contratto scuola

Roma, 16 ott. (askanews) - "Abbiamo mantenuto l'impegno per rinnovare il contratto per 1,2 milioni di dipendenti della scuola. La legge di bilancio di quest'anno stanzia 5 miliardi di euro a decorrere dal 2024 per rinnovare i contratti del pubblico impiego: una parte consistente di tali risorse andrà al comparto istruzione. Anche in questo modo ridiamo autorevolezza e rispetto a chi lavora per il futuro dei nostri figli". Così Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito, al termine del Consiglio dei Ministri riunitosi nella mattinata di lunedì.