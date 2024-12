Manovra, Renzi: superate il bicameralismo violando Costituzione

Roma, 28 dic. (askanews) - La premier Giorgia Meloni "aveva detto 'non farò quella che prende a schiaffi il Parlamento' e ora "state violando tutte le regole della democrazia parlamentare. State superando il bicameralismo paritario violando la Costituzione". Così il leader di Iv Matteo Renzi, in sede di dichiarazioni di voto sulla manovra in Senato.

"Il 99,7% dei provvedimenti di questi due anni, voluti dal governo, siano essi decreti legge o disegni di legge, sono stati approvati con una sola lettura. Questo tema esiste ed è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Dovete rispettare la Costituzione, cambiatela se volete. Avete già messo in pensione la madre di tutte le riforme, l'elezione diretta del premier, fate la cognata delle riforme, fate il superamento del bicameralismo paritario" di fatto, ha sottolineato Renzi.