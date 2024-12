Manovra, La Russa: non escludo si voti il 27 e 28 dicembre

Roma, 16 dic. (askanews) - "Noi abbiamo previsto di finire prima di Natale, ma i tempi dipendono dalla Camera. Noi siamo pronti sia a chiudere prima di Natale sia ad andare al 27-28 dicembre perché sono giorni lavorativi e non si può escludere che dovremo tornare. Ma non c'è niente di strano, tanti lavoratori lavorano il 27 e 28 dicembre e se il Senato dovrà stare aperto, starà aperto". Parlando a margine della cerimonia per lo scambio degli auguri di Natale con i dipendenti di palazzo Madama, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha risposto così ai cronisti che gli hanno chiesto una previsione sui tempi di approvazione della legge di bilancio.