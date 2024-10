Manovra, Giorgetti: persone fisiche e imprese non hanno da temere

Roma, 11 ott. (askanews) - "Martedì 15 ottobre è la data in cui dobbiamo inviare alla Commissione europea il documento di bilancio con i numeri e quindi il Cdm approverà questo, poi per il 20 ottobre lo presenteremo al Parlamento, penso quest'anno alla Camera dei deputati per l'alternanza".

Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, all'evento di FdI 'Far crescere insieme l'Italia.

"Il nostro obiettivo principale era la conferma del taglio del cuneo fiscale, lo faremo e lo renderemo strutturale - ha detto - continueremo con le politiche per la famiglia, faremo dei tagli significativi a ministeri, enti pubblici, se nessuno si offende".

E ha aggiunto: "Le persone fisiche e le imprese non hanno niente da temere, sarà una manovra equilibrata che metterà a tacere tutte queste polemiche astruse viste in questi giorni".