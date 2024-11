Manovra, Fratoianni (Avs): serve tassa giusta su grandi patrimoni

Roma, 13 nov. (askanews) - "Oggi presentiamo la nostra manovra, la nostra legge di bilancio verde e solidale, radicalmente alternativa a quella di Giorgia Meloni che non dà alcuna risposta ai problemi più urgenti del Paese". Lo ha detto Nicola Fratoianni di Avs, incontrando i cronisti davanti a Montecitorio.

"La nostra è soprattutto una legge di bilancio coraggioso che vuole dimostrare una cosa prima di ogni altra: non è vero che non ci sono risorse, il punto è se c'è o meno il coraggio di andarle a prendere. Allora, con alcuni emendamenti, intendiamo dimostrare che le risorse ci sono", ha aggiunto. "Presenteremo una proposta per una tassa giusta che intervenga sui grandissimi patrimoni, superiori ai 5 milioni di euro. Questo Paese è in grado di liberare 15 miliardi di euro l'anno e proporremo di investire una parte grandissima di queste risorse, oltre 10 miliardi l'anno, nel sistema sanitario nazionale pubblico per rispondere alle emergenze dei cittadini e il restante nel sistema dell'istruzione pubblica che è un'altra delle priorità di questo paese", ha detto ancora.