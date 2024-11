Manovra, D'Amico (Confimprese Italia): bene supporto alle MPMI

Roma, 14 nov. - Apprezzamento per l'attenzione rivolta ai conti pubblici e agli sforzi concreti destinati al supporto delle micro, piccole e medie imprese (MPMI). Lo esprime il Presidente di Confimprese Italia, Guido D'Amico, commentando l'esito dell'incontro tra il Governo e le principali organizzazioni sindacali datoriali, incentrato sul disegno di legge di bilancio per il 2024. Bene per D'Amico in particolare il taglio del cuneo fiscale, l'accorpamento delle aliquote IRPEF per semplificare il sistema fiscale, lo stimolo all'occupazione con i vantaggi per le nuove assunzioni, i rifinanziamenti del credito d'imposta.

Nel corso dell'incontro, D'Amico ha ribadito l'importanza di includere nella manovra ulteriori misure per stimolare l'economia, come facilitazioni per l'accesso al credito, incentivi per le micro imprese nel settore turistico, agevolazioni per l'espansione verso nuovi mercati internazionali, e l'estensione della programmazione negoziata a regioni strategiche come il Basso Lazio. Inoltre, ha sollecitato una riconsiderazione della Legge 180/2011, conosciuta come lo "Statuto delle Imprese".