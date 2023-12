Manovra, Boccia (Pd): "Non affronta una sola emergenza del Paese"

Roma, 18 dic. (askanews) - "La maggioranza di destra ha approvato in Commissione una manovra che non affronta una sola emergenza del Paese. Non c'è nulla sulle pensioni, nulla sul carovita, nulla sulla sanità pubblica, nulla sul dissesto idrogeologico. Solo mance ai loro parlamentari che tengono buoni con la museruola". Lo ha dichiarato il presidente dei senatori dem, Francesco Boccia, dopo il via libera della Commissione bilancio di Palazzo Madama alla manovra.

"Il partito democratico con tutte le opposizioni ha concentrato le poche risorse disponibili, 40 milioni, alle misure di contrasto della violenza sulle donne", ha aggiunto Boccia.