Manifestazioni pro-palestinesi a Parigi, Berlino e Londra

Roma, 4 nov. (askanews) - Manifestazioni pro-palestinesi e contro la guerra sulla Striscia di Gaza si sono tenute oggi in diverse capitali europee, a quasi un mese dagli attacchi coordinati su larga scala di Hamas contro Israele dello scorso 7 ottobre e della successiva operazione militare di Israele nella Striscia di Gaza, tuttora in corso. Fra le più grandi quella di Parigi, dove migliaia di persone si sono radunate a Place de la République con bandiere e cartelli con foto dei morti nei bombardamenti israeliani con scritto "Gaza stop genocide". Alcuni manifestanti della sinistra anticapitalista hanno gridato "Stato d'Israele / Stato criminale", dietro un grande striscione.

Anche a Berlino una grande manifestazione ha riempito l'Alexanderplatz, con i partecipanti che hanno chiesto la fine dei bombardamenti e con cartelli contro i "finanziamenti" tedeschi a Israele e fotografie dello storico leader palestinese Yasser Arafat. A Londra alcune migliaia di persone hanno manifestato a Trafalgar Square, con cartelli "Free Palestine" e intonando cori "From the river to the sea, Palestine shall be free" (dal fiume (Giordano) fino al mare, Palestina libera)