Manifestazione pro Palestina a Roma, la protesta sotto la pioggia

Roma, 5 ott. (askanews) - Manifestazione pro Palestina a Roma, fra cori e striscioni a favore di Gaza, segnata da una pioggia battente. Il punto di ritrovo è in piazzale Ostiense per la protesta organizzata da diverse le bandiere di gruppi e movimenti: dal sindacato Usb al partito comunista, dalla Rete della conoscenza all'Unione degli studenti. Il presidio con il passare del tempo e malgrado il blocco negli ingressi alla piazza continua a farsi più numeroso.

Le persone controllate dalle forze dell'ordine sono state quasi 1.600 persone, 19 quelle condotte in Questura per identificazioni e possibile foglio di via.