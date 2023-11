Manifestazione Pd, Conte: sì al campo giusto, insieme contro manovra

Roma, 11 nov. (askanews) - "Io sono per il campo giusto, non per il campo largo, siamo oggi qui per confermare il dialogo già avviato con il Partito democratico e siamo qui anche per confermare tutto il nostro dissenso, forte dissenso, e tutte le azioni di contrasto alle politiche del governo. A partire dalla manovra economica, che è assolutamente inadeguata, è una sciagura per il paese". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a margine della manifestazione del Pd in corso a piazza del popolo.

La manovra, ha proseguito Conte, "la stiamo esaminando in dettaglio, su tutti i pilastri, dalla sanità ai giovani, alle donne, alle imprese" di buono non c'è "nulla di nulla, solo mortificazione".

"Il Paese non se la merita - ha sottolineato Conte - quindi questo è anche un'occasione per ribadire con il Pd e le altre forze di opposizione disponibili che lavoreremo per contrastare le azioni, le politiche sbagliate di questo governo".

"Attenzione - ha continuato Conte - non possiamo adesso lasciarci distrarre da questo governo, tra accordi con l'Albania, riforma costituzionale. Questa manovra economica è davvero scellerata, va contrastata in tutti modi perché questa manovra lascerà per un anno intero e per gli anni futuri un'impronta negativa su famiglie e imprese".

"Noi siamo due forze politiche, ciascuna con la sua autonomia quindi il dialogo serve a convergere sulle posizioni ma anche a segnalare qualche volta qualche differenza, non mi fate sottolineare anche oggi le ragioni che ci portano ad avere posizioni diverse, non mi sembra oggi la giornata giusta", ha concluso Conte evitando di rispondere a una dimanda sulle divergenze tra Movimento 5 Stelle e Pd, come per esempio sull'invio di armi all'Ucraina.