Manifestazione Pd, Boccia: No a un'Italia circondata dal filo spinato

Roma, 11 nov. (askanews) - "Non vogliamo un'Italia circondata da fili spinati, un'Italia che fa propaganda, così come quella che sta facendo Meloni sui più deboli, che fa gli accordi per dividere chi arriva in mare disperato, gli uomini dalle donne e dai bambini, come questo assurdo accordo fatto con l'Albania. Vogliamo un'Italia che sia cuore e braccia dell'Europa che guidi il processo, invece ci stiamo isolando come dimostra l'approccio finora utilizzato dal governo sulle questioni economiche. Insomma, vogliamo un'Italia più giusta, progressista, di sinistra e questa piazza lo confermerà oggi".

Lo ha detto il capogruppo al Senato del Pd, Francesco Boccia, a margine della manifestazione del partito a Piazza del Popolo.

"C'è un'altra Italia oltre alla narrazione sovranista di Meloni e Salvini - ha sottolineato Boccia - ed è un'Italia che vuole un futuro diverso, un futuro più giusto ed è l'Italia che lotta ogni giorno contro diseguaglianze è una Italia europeista. Un'Italia che farà, sempre, ogni battaglia, come è giusto che sia, per gli ultimi. Un'Italia che crede nel lavoro perché questa è una Repubblica fondata sul lavoro. Un'Italia che le sfide le raccoglie e le vive, mi riferisco a quella per il pianeta, alla transizione ecologica e a quella per la transizione digitale".