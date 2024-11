Mangia la banana di Cattelan comprata per 6 milioni

Hong Kong, 29 nov. (askanews) - Ha mantenuto la sua promessa Justin Sun, imprenditore sino-americano e fondatore della piattaforma di criptovaluta Tron, e ha mangiato la costosa banana davanti a decine di giornalisti e influencer, dopo averla acquistata per circa 6 milioni di euro.

La banana in questione era quella attaccata al muro con un grosso pezzo di scotch argentato, l'opera d'arte concettuale "Comedian" di Maurizio Cattelan, sulla parete del Peninsula Hotel di Hong Kong.

Sun l'ha definita "arte iconica". "La sua storia è parte integrante dell'arte - ha detto - per questo ho pensato che anche mangiarla in una conferenza stampa potesse essere parte della sua storia". In precedenza il trentenne aveva tenuto un discorso tracciando un parallelo tra l'arte concettuale e le criptovalute.

"È molto meglio delle altre banane", ha commentato dopo il primo boccone. L'opera d'arte è stata venduta la scorsa settimana a New York per 6,2 milioni di dollari (5,9 milioni di euro) in un'asta da Sotheby's. Justin Sun si è detto "incredulo" nei primi dieci secondi dopo aver vinto l'asta. Subito dopo ha deciso che l'avrebbe mangiata.