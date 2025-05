Mancini (ANPAS): "Si investa in formazione"

Roma, 8 mag. - "Anpas si occupa da oltre 120 anni di soccorso sanitario in emergenza-urgenza ma anche di protezione civile: è un'organizzazione che aggrega circa 950 associazioni territoriali presenti da nord a sud del nostro Paese, all'interno delle quali sono ospitati circa 100.000 volontari, oltre 500.000 soci e un numero di lavoratori che si aggira intorno alle 5000 unità. Il lavoro consiste, da una parte, nell'assistenza di natura socio sanitaria alla popolazione e dall'altra, in educazione, formazione e sviluppo della cultura del soccorso". Lo ha detto Niccolò Mancini - Presidente ANPAS, nel corso di Largo Chigi, format tv di The Watcher Post. "L'Istat ci dice che il mondo del volontariato ha visto negli ultimi cinque anni un calo apparentemente consistente: io credo che il senso di civismo e di partecipazione dei nostri cittadini sia veramente molto sviluppato e lo constatiamo durante le grandi emergenze. Oggi dobbiamo lavorare su questo senso di responsabilità sociale che può essere ancora più efficace se convogliato verso forme di organizzazione che permettano di massimizzare gli interventi. Ed è su questo punto che c'è la necessità di politiche di regolamentazione che investano da un lato sulla formazione e sulla costruzione di competenze e dall'altro, nel dare omogeneità sul territorio in modo che si possa contare, in tutto il Paese, su soccorsi che siano omogenei", ha concluso Mancini.