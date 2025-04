Maltempo Vicenza, recuperati i corpi dei 2 dispersi a Valdagno

Vicenza, 18 apr. (askanews) - Sono stati recuperati nella mattinata di venerdì dai vigili del fuoco, i corpi senza vita di entrambi i dispersi per il maltempo che ha colpito il Vicentino: si tratta di un uomo di 65 anni e di suo figlio di 34, trascinati via dalla corrente del fiume Agno dopo essere precipitati in una voragine mentre percorrevano in auto via Terragli, a Valdagno.

Alle operazioni di ricerca, iniziate subito dopo l'allarme, hanno partecipato senza sosta le squadre a terra del comando provinciale di Vicenza, soccorritori fluviali alluvionali, sommozzatori e droni del nucleo regionale dei vigili del fuoco del Veneto e l'elicottero Drago 149.

Il corpo dell'uomo di 65 anni è stato individuato intorno alle 10 nel torrente nei pressi del bacino di laminazione di Trissino e recuperato dai soccorritori fluviali. Circa un'ora dopo, è stato recuperato dai sommozzatori anche il corpo del figlio, sempre nel torrente nei pressi della zona industriale di Valdagno.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Le operazioni dei vigili del fuoco proseguono per il recupero dell'automobile individuata dall'elicottero Drago sempre nel corso del torrente a Cornedo.