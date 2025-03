Maltempo Toscana, i soccorsi per gli allagamenti a Sesto Fiorentino

Firenze, 14 mar. (askanews) - Nelle immagini, le squadre dei vigili del fuoco al lavoro in Toscana per i danni causati dalle forti piogge. In particolare a Sesto Fiorentino ci sono stati allagamenti per l'esondazione del torrente Rimaggio.

A Prato i soccorsi sono impegnati nelle zone di Carmignano, Poggio a Caiano e nell'area Sud del capoluogo toscano. Sono 539 le unità dei vigili del fuoco che stanno operando con 175 mezzi e due elicotteri Drago per fronteggiare l'emergenza.

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha chiesto lo stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile.

Secondo le previsioni disponibili, il dipartimento della Protezione Civile ha valutato un'allerta rossa oggi e domani 15 marzo in Toscana ed Emilia-Romagna, con un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che ha esteso il precedente.