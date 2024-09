Maltempo, Musumeci: prevenzione strutturale è competenza delle Regioni

Milano, 19 set. (askanews) - "Desidero soffermarmi sul sostegno finanziario che questo e i precedenti governi centrali hanno assicurato alla regione Emilia-Romagna, che vi ricordo, ma non ci sarebbe bisogno di farlo, le Regioni hanno competenza concorrente in materia di protezione civile con il governo nazionale. Il compito della prevenzione strutturale e infrastrutturale è di competenza delle regioni". lo ha ricordato in premessa, aprendo la conferenza stampa convocata sulla situazione emergenziale che ha colpito la regione Emilia-Romagna, il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci.

"E in più da un decennio a questa parte il presidente di regione, tutti i presidenti di regione, sono stati nominati commissari dello Stato per la lotta contro il dissesto idrogeologico. per occuparsi anche di contrasto alla erosione costiera per le regioni bagnate dal mare. Quindi diciamo che le regioni assumono una funzione importante da protagoniste in materia di prevenzione e in materia di gestione del rischio. Nella seconda ipotesi, quella della gestione, si interviene anche con il governo centrale e alcune volte finanziariamente anche con la Commissione Europea, con il meccanismo unionale di Bruxelles, quando le strutture locali non sono in condizione di poter far fronte all'evento estremo. È accaduto ieri con le previsioni meteo e con le prime avvisaglie: la Regione ha chiesto lo stato di mobilitazione nazionale che la protezione civile ha prontamente assicurato con un decreto firmato nello spazio di mezz'ora".