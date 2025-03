Maltempo, Giani: da Regione Toscana 3 mila euro a famiglia

Firenze, 17 mar. (askanews) - "Stiamo individuando i primi interventi che in somma urgenza possano aiutarci a prevenire questi danni: gli argini che sono crollati, il percorso dell'acqua, l'analisi degli interventi di ricostruzione, il lavoro che stiamo continuamente portando avanti per la mobilitazione nazionale, quindi tutta la documentazione che da Roma ci chiedono per poter arrivare dalla mobilitazione nazionale allo stato di emergenza nazionale". Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine di un evento GiovaniSì, parlando dei danni provocati in Toscana dall'ultima ondata di maltempo.

"Insomma -ha aggiunto Giani- è il lavoro che ci consente di accertare i danni, individuare le cause, le microcause nel reticolato idrico minore, approntare gli interventi. Oggi avrei dovuto portare in Giunta la prima variazione di bilancio, che comporta tutta una serie di capitoli, come l'emergenza moda, opere idrauliche che derivano dai precedenti eventi calamitosi, ma la fermiamo un attimo. Questa settimana voglio fare una ricognizione di quegli interventi che richiedono un sostegno economico che magari chissà quando arriverà dallo Stato, per vedere di farcene carico anche noi, e poi arrivare a quantificare l'intervento di primo soccorso come Regione da 3 mila euro, su cui fare il bando per sollecitare la famiglie che hanno subito danni a fare domanda".