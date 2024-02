Malattie renali, Patriarca (FI): Recuperare cultura prevenzione

Roma, 15 feb. (askanews) - "Fondamentale recuperare la cultura della prevenzione per intercettare la malattia in tempo. Serve una campagna di sensibilizzazione da affiancare ai programmi di screening. Nel metodo di contrasto alla patologia dobbiamo potenziare la prima linea dei medici di medicina generale, perché sono loro il primo baluardo a difesa del cittadino", lo ha detto questa mattina l'onorevole Annarita Patriarca, componente Commissione Affari Sociale della Camera dei Deputati, intervenuta a un talk promosso da Healthcare policy. "E' necessario un approccio multidisciplinare, che coinvolga nefrologo, radiologi, cardiologi, nutrizionisti, ma anche consulenze con genetisti. Questa integrazione tra ospedale e territorio - ha concluso - è funzionale per creare un ambulatorio multidisciplinare, ma occorre una struttura dei rapporti di cura che tenga conto di tutte le necessità del paziente".