Malala sul red carpet del TIFF, ha prodotto film su donne pescatrici

Roma, 9 set. (askanews) - Malala Yousafzai sul tappeto rosso del Toronto International Film Festival (TIFF) per la première mondiale di "Haenyeo: The Last Guardians of the Sea". Il film è il primo progetto di Extracurricular, la società di produzione della premio Nobel per la Pace pachistana, e racconta la storia di Haenyeo, una comunità di donne pescatrici sudcoreane.

"Voglio poter condividere storie di donne e ragazze e voglio portare avanti le registe e le scrittrici, e questa società di produzione è quell'opportunità e non vedo l'ora di lavorare con altre donne e ragazze incredibili".

"Sue Kim, questa regista straordinaria, aveva incontrato queste donne incredibili, le Haenyeo, in Corea del Sud, e voleva raccontare la storia di una delle poche società matriarcali al mondo, dove le donne possono stare sott'acqua per due o tre minuti (per pescare). Sono una grande fonte di ispirazione, sono amorevoli e ci danno un messaggio di umanità condivisa".

"Si prendono cura l'una dell'altra, si supportano tantissimo e ho imparato molto da loro. E hanno deciso di diventare attiviste all'età di 80 e 90 anni. Sono stata un'attivista per molto tempo nella mia vita e ciò che ho imparato da loro è che non ti devi mai arrendere, puoi essere un'attivista a qualsiasi età. Se sai che ci sono problemi che incidono sulla tua vita, devi parlare apertamente. Ho potuto creare dei legami con loro in tanti modi, anche con il loro attivismo".