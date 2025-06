Magi: Salvini? Nessun regalo sulla cittadinanza, tema solo rimandato

Roma, 9 giu. (askanews) - "Nessuno avrebbe mai regalato la cittadinanza neanche con la vittoria del Sì. I requisiti che Salvini fa finta di non conoscere sono molto stringenti, sono quelli di conoscere l'italiano, non avere precedenti penali, essere in regola con il pagamento della tasse, cose con cui peraltro la Lega e Salvini hanno qualche problema con i 49 milioni e abbreviare il periodo di residenza legale": così il leader di +Europa, Riccardo Magi, tra i soggetti promotori del comitato per il referendum sulla cittadinanza, a margine della conferenza stampa al comitato di Soho House a Roma, risponde alle parole del segretario della Lega Matteo Salvini.

"Non c'è nessun regalo da fare a nessuno, si parla di persone regolari, persone che, come dicevamo prima, vivono nel nostro paese, vanno nelle scuole italiane, sono italiani di fatto e non di diritto, sono stranieri in patria. Questo tema è solo rimandato, la riforma prima o poi si farà", ha aggiunto.