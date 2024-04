Made in Italy, Pecoraro Scanio: Leonardo da Vinci vegetariano

Roma, 15 apr. (askanews) - "La scelta del compleanno di Leonardo da Vinci per la giornata del made in Italy impone di ricordare che il genio italiano per eccellenza era convintamente vegetariano . L'Italia è il paese dell'ortofrutta e del record di ricette tradizionali vegetariane. Un Paese che non ha bisogno di cibo da laboratorio. Questa giornata sia una festa della grande tradizione della biodiversità e qualità dell' Ortofrutta italiano." Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde e promotore delle campagne #noFakefood e #cucinaitalianaUnesco , che da ministro dell'agricoltura rilanciò il biologico e l'offerta di menù anche vegetariani nelle mense pubbliche.