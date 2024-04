Macron: L'Europa rischia di indebolirsi e potrebbe morire

Milano, 25 apr. (askanews) - "Il rischio di essere indeboliti, addirittura relegati, è immenso perché ci troviamo in un momento di sconvolgimento mondiale senza precedenti, di accelerazione di grandi trasformazioni e il mio messaggio oggi è semplice: Paul Valéry lo diceva alla fine della Prima Guerra Mondiale: sapevamo che le nostre civiltà erano mortali. Dobbiamo avere chiaro il fatto che la nostra Europa oggi è mortale, può morire e dipende solo dalle nostre scelte. Perché oggi è in gioco la pace e la guerra nel nostro continente e la nostra capacità di garantirle sicurezza o no". E' l'allarme

lanciato dal presidente francese Emmanuel Macron dalla Sorbona, a Parigi.