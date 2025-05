Macron e Brigitte ritrovano il sorriso dopo il presunto schiaffo

Roma, 27 mag. (askanews) - Sorridenti e rilassati, Emmanuel e Brigitte Macron hanno partecipato lunedì sera alla cena di Stato organizzata dal presidente vietnamita Luong Cuong e dalla moglie Nguyen Thi Minh Nguyet, nell'ambito della loro visita ufficiale nel Paese. I loro volti non lasciavano trasparire minimamente la grande polemica scoppiata sui social e i media di tutto il mondo dopo il presunto schiaffo ricevuto dal presidente francese appena prima di scendere dalla scaletta dell'aereo all'aeroporto di Hanoi.

La coppia stava scherzando o si è trattato di un video generato dall'intelligenza artificiale? Macron, che sui social è stato al centro anche di teorie sulla violenza domestica contro i maschi, in un punto stampa - scrive Paris Match - ha spiegato così quel momento:

"Un video è fatto per dire un sacco di cose stupide. Un video in cui io e mia moglie litighiamo e scherziamo, e io ne sono sorpreso, si trasforma in una specie di catastrofe geoplanetaria in cui alcuni avanzano persino delle teorie. È un bel pasticcio".

Macron ha poi aggiunto, nell'intervista ad Afp, che nelle ultime tre settimane è stato al centro di video surreali: "Ci sono persone che hanno guardato i video e pensano che io abbia consumato una bustina di cocaina, abbia avuto un faccia a faccia con il presidente turco e che in questo momento stia avendo una lite domestica con mia moglie...", ha precisato.