Macron: aborto sia iscritto in Carta dei diritti fondamentali Ue

Parigi, 8 mar. (askanews) - "Oggi non è la fine di una storia. E' l'inizio di una lotta. La Francia è oggi diventata l'unico paese al mondo la cui Costituzione tutela esplicitamente il diritto all'interruzione volontaria della gravidanza in ogni circostanza. E troveremo pace solo quando questa promessa sarà mantenuta ovunque nel mondo. Condurremo questa lotta nel nostro continente, nella nostra Europa, dove le forze reazionarie attaccano prima e sempre i diritti delle donne, prima di attaccare i diritti delle minoranze, di tutti gli oppressi, di tutte le libertà. Per questo motivo auguro l'iscrizione di questa libertà garantita di ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea". Così il presidente francese Emmanuel Macron che, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, ha confermato la volontà di includere la "libertà garantita di ricorrere" all'aborto "nella carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea".