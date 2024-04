Luxury hospitality: presentate le esclusive suite "AF Duomo"

Milano, 8 apr. (askanews) - Svegliarsi e affacciarsi su piazza Duomo, un sogno che si concretizza grazie alle esclusive suite di lusso "AF Duomo", realizzate da AF Progress Srl. L'ideazione e la direzione del progetto sono a cura di Elena Maria Piatti, moglie di Antonio Ferrari e general manager del gruppo che debutta nel settore della Luxury hospitality .

"La posizione e l'unicità di questo immobile ci ha fatto pensare a una destinazione che doveva essere diversa. Abbiamo pensato di condividere qualcosa di così bello, perché di fatto il fronte Duomo è di questo palazzo, la possibilità di vedersi il Duomo nella parte centrale resta unica e relativa a questo palazzo. Abbiamo sviluppato qualcosa di molto molto raffinato e molto ricercato. Mi piace dire che mi sono occupata di tante cose insieme agli architetti, ma ho voluto metterci un po' anche della mia anima legata a questa voglia continua di bellezza, di cercare la bellezza nelle cose anche all'esterno".

La struttura ricettiva occupa una superficie di circa 500 metri quadrati al primo piano di Palazzo Carminati, edificio del 1867, protetto dalla Soprintendenza dei Beni Culturali. Ma questo è solo il punto di partenza, perchè ci sono altri 1.300 metri quadrati nello stesso palazzo ancora da ristrutturare.

"Pensiamo di sviluppare anche tutta l'altra parte, prevediamo anche di sviluppare un bistro, qualcosa anche all'esterno che faccia anche da servizio a tutte le nostre camere".

Le quattro suite hanno i nomi di alcune delle storiche famiglie milanesi Borromeo, Visconti, Sforza e Litta, a testimoniare lo stretto rapporto con la città.

"Credo di aver portato il calore qui in piazza Duomo, Milano è una città per me che sta diventando sempre più bella".

Cura maniacale dei dettagli e lusso di classe senza eccessi, nel segno del design. Le stanze sono pensate per un'esperienza memorabile.

"Abbiamo anche negli arredi in tutto rispettato uno stile milanese, non abbiamo giocato con contrasti troppo esagerati, abbiamo ricreato un qualcosa che deve durare nel tempo".

Il debutto in grande stile delle suite "AF Duomo" proprio alla vigilia della settimana del Salone del Mobile.