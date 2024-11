Lupi: canone Rai "un inciampo che può essere un campanello allarme"

Roma, 30 nov. (askanews) - Sul canone Rai "un inciampo che può essere un campanello d'allarme per tutti per tutti", "col governo, vinciamo o perdiamo tutti, la coalizione di centrodestra ha 4 partiti con storie diverse, ma una visione unica". Così Maurizio Lupi a margine della presentazione del nuovo simbolo di Noi moderati.

"Non ho mai visto un governo cadere per l'opposizione, ma per le divisioni della maggioranza, ma la sinistra si tranquillizzi: andiamo avanti unitari e compatti per vincere le sfide che abbiamo davanti", ha aggiunto.