Lula in Egitto, ricevuto al Cairo da Abdel Fattah al-Sissi

Il Cairo, 15 feb. (askanews) - ll presidente egiziano Abdel Fattah al-Sissi ha ricevuto al Cairo il suo omologo brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva al Cairo. La capitale egiziana, dove Lula farà anche visita alla Lega Araba, è la prima tappa di un viaggio in Africa che vedrà Lula proseguire per l'Etiopia, dove secondo l'Agencia Brasil parteciperà come ospite al vertice dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione Africana che si terrà domani e sabato. Oltre al presidente brasiliano, sono attesi al vertice il segretario generale delle Nazioni Unite (Onu), Antònio Guterres, e il presidente dell'Autorità palestinese, Abu Mazen (Mahmoud Abbas).