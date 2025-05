LUISS Career Day: 160 aziende e studi legali a caccia di talenti

Roma, 9 mag. (askanews) - Torna il LUISS Career Day nel Campus di Viale Romania, che accoglie studenti magistrali, neolaureati e allievi dei master per due giornate intense di networking, orientamento e opportunità di carriera. Giunto alla sua XXIX edizione, il Career Day invita i partecipanti a compiere il primo passo verso il proprio futuro professionale, rafforzando il legame tra formazione accademica e mondo del lavoro.

"Oggi - ha detto ad askanews Enzo Peruffo, Dean della Graduate School della LUISS - più di 160 aziende sono qui, più di 12.000 colloqui organizzati, più di 2.000 studenti sono qui, incontrano le aziende, incontrano gli studi legali. È un momento in cui le aziende considerano a LUISS il punto di riferimento per poter in qualche modo attrarre i futuri leader, i futuri talenti nelle loro organizzazioni. E per gli studenti è fondamentale perché è il momento in cui loro si trovano a contatto con le aziende, è il momento in cui loro si sono preparati in tutti questi anni, quindi è il momento clou del loro percorso".

Ma cosa cercano le aziende in un'occasione come il Career Day? "Essendo un contesto bancario internazionale - ha spiegato Valeria Nieddu di BNP Paribas - abbiamo tantissimi ruoli a disposizione, ovviamente le competenze variano molto, però sicuramente la conoscenza dell'inglese, la conoscenza dei principali tool informatici, ma soprattutto le soft skills e la motivazione".

Dall'altra parte ci sono le aspettative di studenti e neolaureati. "Principalmente - ci ha risposto Davide Giannico - di conoscere società nuove, di conoscere nuovi ambienti, nuovi settori, nuove possibilità lavorative e sicuramente di attivare relazioni con altri studenti e altre persone che hanno le mie stesse passioni".

Per il secondo anno, inoltre, l'evento si arricchisce di un'importante iniziativa di valore sociale: tutte le aziende e gli studi legali aderiscono, infatti, al progetto Social Mobility, contribuendo alla creazione di un fondo integrativo per borse di studio destinate a studentesse e studenti meritevoli.

"Per l'università - ha concluso il Dean Peruffo - è fondamentale che i futuri protagonisti del mercato del lavoro siano preparati al cambiamento. In questo scenario in grandissima evoluzione i nostri studenti devono essere pronti ad affrontare le sfide tecnologiche, quelle della geopolitica, quelle che arrivano dalla rivoluzione dell'intelligenza artificiale, ma più in generale devono essere pronti a intervenire, a portare e ad essere attori del cambiamento e dello sviluppo nelle organizzazioni".