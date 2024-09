Luiss Business School, cerimonia di chiusura per i master

Roma, 06 set. (askanews) - Seconda giornata dei Graduation Day alla Luiss Business School nella cornice di Villa Blanc per l'ultima sessione della cerimonia dei master. La cerimonia, in quest'occasione, ha visto i saluti istituzionali di Luca Pirolo, Associate Dean for Multi-hub Strategy e Head of Specialized Masters Luiss Business School.

"Per noi questo è un momento fondamentale nel percorso di crescita di ogni studente. La cosa che mi piace vedere quando i nostri studenti tornano qua per i graduation day è vedere come si sono trasformati. Questo vuol dire che quello che hanno imparato in aula lo hanno saputo portare anche nel mondo del lavoro, nelle loro esperienze professionali e quindi ci troviamo ad accogliere studentesse e studenti che sono qualcosa di diverso da com'erano all'inizio. L'aver contribuito in quanto scuola a questo processo di trasformazione ci rende davvero orgogliosi":

Le emozioni e il racconto dell'importanza del percorso sono state raccontate da alcuni studenti dei master Luiss Business School. Una soddisfazione importante alla fine del compimento di un percorso di studi che consentirà il primo ingresso nel mondo del lavoro. Ha poi parlato con noi Isabella Luzzi, Writing School for Cinema & TV:

"Mi sono iscritta a questo master che è del dipartimento delle imprese creative e culturali ed insieme ai ragazzi di produzione cinematografica abbiamo inventato una storia che potesse essere un ipotetico pilot per una serie tv. Abbiamo trovato il regista, mentre noi eravamo tutti ragazzi tra i 23 e 30 anni, abbiamo avuto una bellissima opportunità di metterci in gioco. Bisogna essere intraprendenti in questo mestiere, se non lo si è non si riesce a prendere ciò che vogliamo".

Infine è intervenuto Jan Wydro, Corporate Finance:

"Sono felice di tornare a Villa Blanc, perché mi riporta alla mente i ricordi con i colleghi durante il master in Corporate Finance. Queste mie parole sono dedicate alla generazione più giovane: vi consiglio di unirvi alla Luiss Business School perché vi aiuterà a iniziare il vostro percorso lavorativo, come ha fatto nel mio caso, andando direttamente da Roma in Lussemburgo quando ho iniziato a lavorare. Ho incontrato persone fantastiche e continuo a conoscerle ogni giorno, anche se siamo in diverse parti del mondo. Un ultimo consiglio che posso darvi è quello di non avere paura, ragazzi. Unitevi alla Luiss Business School.

Una giornata che ha permesso di mettere in evidenza anche l'importanza della nuova iniziativa, Mondays Coffe, dedicata a neolaureati e laureandi che desiderano confrontarsi e orientare il proprio futuro formativo e professionale. Ogni lunedì gli esperti dell'Area Master della Luiss Business School sono disponibili ad ascoltare, consigliare e supportare i giovani studenti sorseggiando un caffè, in un contesto accogliente e informale.