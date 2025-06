All'asta villa di Karl Lagerfeld (da lui restaurata) vicino a Parigi

Parigi, 30 giu. (askanews) - Una villa vicino a Parigi, appartenuta fino alla sua morte allo stilista Karl Lagerfeld, che incarna lusso e discrezione, verrà venduta all'asta martedì 1 luglio. Acquistata nel 2010 da Lagerfeld, scomparso nel 2019, la villa di Louveciennes, nella regione degli Yvelines, a circa 15 chilometri a ovest di Parigi, sarà venduta a un'asta notarile con una richiesta iniziale di 4,6 milioni di euro.

"Quando Karl Lagerfeld acquistò questa casa nel 2010, realizzò una ristrutturazione completa. Installò un locale caldaia e un impianto di scarico, ristrutturò completamente gli edifici e, la cosa più importante, progettò tutte le decorazioni interne. Supervisionò personalmente i lavori con grande precisione", ha spiegato il notaio presso Aria Notaires, Jerome Cauro.

"Ci sono tracce delle decorazioni da lui eseguite, anche se la casa non è più arredata, poiché la famiglia ha venduto i mobili all'epoca. Ma le decorazioni murali rimangono. Una stanza particolarmente iconica era la sua camera da letto d'infanzia. Voleva ricreare la sua camera da letto d'infanzia con un bellissimo tessuto leopardato blu navy alle pareti", ha aggiunto.

"Sembra che ciò che lo interessava molto non fosse solo vivere qui, ma abitare questo posto, intendo dire, venire qui per trascorrere del tempo, godersi questo straordinario parco, la pace e la tranquillità, gli uccellini, il fatto che potesse invitare chiunque qui, al riparo totale dagli sguardi, in modo totalmente privato", ha concluso.

"Questa villa si estende su un seminterrato e tre piani, un piano terra e due piani superiori, con sale di ricevimento al piano terra e al primo piano, camere da letto al terzo piano, il tutto su una superficie di circa 700 metri quadrati", ha concluso.