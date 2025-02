Lucana Film Commission, Romaniello: le iniziative per il 2025

Milano, 11 feb. (askanews) - Margherita Gina Romaniello, presidente della Lucana Film Commission entrata in carica il 30 agosto 2024, descrive in un'intervista rilasciata alla Borsa Internazionale del Turismo a Milano i progetti per il 2025. Tra le iniziative, un bando per cortometraggi e documentari girati in Basilicata ("Lucana doc"), il festival "Screen Book" che promuove il cinema e la letteratura in diverse località lucane, una mostra dedicata a Lina Wertmuller e iniziative dedicate a San Francesco in occasione dell'anniversario del Cantico delle creature, tra cui un concorso di cortometraggi ispirato al Santo. L'obiettivo è promuovere la Basilicata anche attraverso il cinema e la cultura.

"Io sono presidente della Lucana Film Commission da poco più di un anno. abbiamo già in cantiere tantissimi progetti anche per il 2025. Abbiamo, per esempio, una bando dedicato ai cortometraggi e ai documentari soprattutto girati in Basilicata, un bando che si chiama Lucana doc perché appunto è in Basilicata che vogliamo che vengano ambientati, quindi scritti per la Basilicata e non soltanto portati in Basilicata", afferma Romaniello.

"Abbiamo un festival dedicato al cinema e la letteratura - spiega la numero 1 della Lucana Film Commission - si chiama Screen Book, che fa tappa in diverse località della Basilicata, anche quelle che sono rotte meno battute, perché si possa conoscere, si possa apprezzare portando noi nel territorio il valore del cinema abbinato alla letteratura. Quindi presentiamo film che sono sono stati tratti da libri. E lo facciamo con le scuole e con il pubblico".

"Poi organizzeremo - aggiunge Romaniello - una grande mostra dedicata a Lina wertmuller, che è la prima e unica regista donna ad aver avuto un Oscar ed è di origine lucana, quindi noi ne siamo molto fieri".

Infine, "dedicheremo anche una parte delle nostre attività ad una rassegna dedicata a San Francesco. Ricordiamo che sono gli 800 anni del cantico delle creature, quindi anche noi vogliamo tributare l'onore, la fama e la la bellezza del messaggio di San Francesco, con un concorso di cortometraggi dedicato al Cantico delle creature, sempre da girare in Basilicata, di una rassegna di tutti i film che dal 1918 ad oggi sono stati dedicati alla figura del Santo più famoso e più amato al mondo", conclude Romaniello.