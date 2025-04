Luca Zingaretti: "La casa degli sguardi" è la storia di una rinascita

Roma, 5 apr. (askanews) - Dopo la presentazione alla Festa del Cinema di Roma e anteprime in diverse città, dal 10 aprile arriva nelle sale "La casa degli sguardi", primo film di Luca Zingaretti da regista e autore. Un film intenso e toccante, liberamente ispirato all'omonimo libro di Daniele Mencarelli, su un ventenne che trova nell'alcol una fuga dal dolore. Un ragazzo che si lascia vivere, sopravvive a stento, allontanando tutti, con suo padre, lo stesso Zingaretti, che quasi si mette da parte, c'è, ma lo osserva impotente.

Per Luca Zingaretti c'è un grande messaggio di speranza in questo film: "È una storia che parla di quella straordinaria capacità che abbiamo noi esseri umani, tutti gli esseri umani, di rialzarci dalle bastonate che la vita ci dà; noi siamo lì piegati in due magari dalle difficoltà e a un certo punto vediamo in lontananza nel buio una luce e capiamo che lì è l'uscita dal tunnel, ci siamo quasi, quindi raccogliamo le nostre forze e intraprendiamo questo cammino".

Il protagonista ha una sensibilità particolare, scrive poesie e inizia a ritrovarsi quando va a lavorare nella cooperativa di pulizie dell'ospedale Bambin Gesù, grazie a nuovi incontri e a un'esperienza che gli farà riscoprire la bellezza nella vita.

A interpretarlo è Gianmarco Franchini: "É un ragazzo normale, il dolore lo distrugge, ma come dice anche Mencarelli è una persona che ha la pelle talmente sensibile che basta un fiore a bucargliela, però allo stesso tempo ha anche l'opposto; è proprio questa unione degli opposti, questo chiaro-oscuro, questo bianco e nero che poi fanno una persona". "Il nostro protagonista tornerà a vivere in maniera più o meno serena quando capirà che il dolore non è una cosa che si può evitare, perché fa parte della vita, quanto piuttosto è una cosa che a volte bisogna accogliere, bisogna saper stare nel dolore per poter rinascere dalle proprie ceneri", ha aggiunto Zingaretti.

La sua prima regia l'ha definita un'esperienza meravigliosa: "Io ho provato una sensazione di pienezza che raramente ho provato facendo il mio mestiere" ha dichiarato.