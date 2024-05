Lourdes, oltre 15mila militari al Pellegrinaggio internazionale

Roma, 21 mag. (askanews) - Dal 23 al 26 maggio si svolgerà al Lourdes il 64° Pellegrinaggio Militare Internazionale, un grande raduno militare mondiale a favore della Pace con 15.000 militari provenienti da 40 nazioni. 3800 sono gli italiani, guidati dal Vescovo S.E.Mons Santo Marcianò, insieme a 80 cappellani militari. Parteciperanno anche il Sottosegretario alla Difesa, Senatrice Isabella Rauti, e le massime autorità militari.

Tanti gli appuntamenti, incluso, il 24 maggio, il Festival dei giovani, un evento curato da Nuovi Orizzonti con il coordinamento di don Davide Banzato e Maria Amata Calò. Si tratta di un evento molto atteso dai tantissimi giovani allievi delle scuole e accademie militari, caratterizzato da significativi contenuti, veicolati mediante testimonianze, musica e animazione. Molti i testimonial del Festival, tra cui la conduttrice e giornalista volto noto di Rai1 Francesca Fialdini, Nek e l'artista Clara Soccini, vincitrice di Sanremo Giovani 2023, nota al pubblico anche per essere una tra le più amate protagoniste della serie televisiva 'Mare Fuori', che in un video non nasconde la sua forte e partecipata adesione