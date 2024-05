L'Onu vota a favore della richiesta di adesione della Palestina

Nazioni Unite (New York), 10 mag. (askanews) - L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha votato a stragrande maggioranza a favore della richiesta di adesione a pieno titolo dei palestinesi all'organizzazione. L'Italia si è astenuta. La risoluzione, che afferma che i palestinesi dovrebbero essere ammessi all'Onu e concede loro alcuni diritti aggiuntivi come osservatori, ha ricevuto 143 voti a favore, 9 contrari e 25 astensioni.

La risoluzione chiede al Consiglio di sicurezza dell'Onu di riconsidere il voto a favore di uno Stato palestinese membro a pieno diritto dell'Onu: non ha possibilità concrete di sfociare in un atto giuridicamente vincolante dato il diritto di veto degli Stati Uniti in Consiglio di Sicurezza. Washington preferirebbe che uno Stato palestinese nascesse da un negoziato con Israele.