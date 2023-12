In questa edizione: Israele ringrazia gli Usa per il veto all'Onu. Zelenska: "Se il mondo non ci aiuta moriremo". Riforma del patto Ue, negoziato sospeso. Incendio all'ospedale di Tivoli, 3 morti. Mattarella: "Combattere piaga della corruzione". Serie A, oggi Inter e Milan in campo.