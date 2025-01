Londra denuncia nave spia russa nella Manica e "avverte" Putin

Londra, 22 gen. (askanews) - Il segretario alla Difesa britannico John Healey ha riferito che una "nave spia russa" ha attraversato le acque britanniche ed è stata intercettata dalla Royal Navy nel Mare del Nord. "Voglio essere chiaro, questa è una nave spia russa utilizzata per raccogliere informazioni e mappare le infrastrutture sottomarine critiche del Regno Unito", ha denunciato Healey in parlamento.

"Una nave straniera, la Yantar, si trova attualmente nel Mare del Nord dopo aver attraversato le acque britanniche. Voglio essere chiaro, questa è una nave spia russa utilizzata per raccogliere informazioni e mappare le infrastrutture sottomarine essenziali del Regno Unito. La Yantar è entrata nella zona economica esclusiva del Regno Unito, a circa 45 miglia dalla costa britannica, lunedì. Negli ultimi due giorni, la Royal Navy ha schierato la HMS Somerset e la HMS Tyne per monitorare la nave ogni minuto attraverso le nostre acque, e ho cambiato le regole di ingaggio della Royal Navy in modo che le nostre navi da guerra possano avvicinarsi e tracciare meglio la Yantar. Finora, la nave ha rispettato le regole di navigazione internazionali".