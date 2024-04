Londra: 5 accoltellati in attacco a Heinault, morto un 13enne

Londra, 30 apr. (askanews) - Un uomo di 36 anni, armato di katana, è stato arrestato nella tarda mattinata di martedì 30 aprile 2024 ad Hainault, a est di Londra dopo un'aggressione contro cittadini e agenti di polizia.

Il bilancio è di 4 persone ferite in modo non grave e ricoverate in ospedale, tra cui 2 agenti di polizia e un 13enne morto per la gravità delle ferite riportate.

L'allarme è scattato poco prima delle 7 per la segnalazione di un veicolo che si era schiantato contro una casa nella zona di Thurlow Gardens. Dopodiché è arrivata la segnalazione di persone accoltellate da parte del sospetto che ha continuato ad aggredire altri membri del pubblico e gli agenti di polizia intervenuti per fermarlo.

La polizia ha aggiunto che l'attacco "non sembrererebbe essere legato al terrorismo".

Il primo ministro britannico, Rishi Sunak, ha descritto l'attacco come "scioccante" e ha affermato che "tale violenza non ha posto nelle strade" del Regno Unito.