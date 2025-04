L'Oms raggiunge un'intesa per affrontare eventuali future pandemie

Roma, 16 apr. (askanews) - "Avete fatto la storia", ha detto il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, rivolgendosi ai delegati internazionali riuniti a Ginevra dopo che è stato raggiunto un accordo, una bozza di trattato internazionale, per affrontare eventuali future pandemie.

L'intesa è arrivata dopo anni di negoziati e con lo spettro attuale dei dazi statunitensi sui farmaci: mira a evitare che si ripetano gli errori commessi durante il Covid-19. Le discussioni maggiori hanno riguardato la parte legata al trasferimento di tecnologie per la produzione di prodotti sanitari per le pandemie. Durante il Covid molti paesi poveri avevano lamentato il monopolio di vaccini e test.

La bozza si basa sulla capacità di prevenire e reagire: prevede la creazione di sistemi sanitari più resilienti e capaci di rispondere con rapidità, garantendo anche l'equa distribuzione di trattamenti, dispositivi di protezione e vaccini. "Celebriamo la conclusione positiva dei negoziati su un progetto di accordo sulla pandemia completato in soli tre anni e mezzo" ha detto Ghebreyesus e l'intesa è stata salutata con un applauso. "Raggiungendo insieme questa pietra miliare avete fatto la storia e dimostrato quanto possa essere potente la collaborazione - ha aggiunto - questo consenso è essenziale perché pone le basi per un'attuazione efficace e dimostra che il multilateralismo è vivo e vegeto".

"Insieme abbiamo realizzato un lavoro impressionante che ha portato a un passo avanti storico per la salute globale, la sicurezza sanitaria, l'uguaglianza e la solidarietà internazionale. Il mondo ci sta guardando e voi potete essere molto orgogliosi di ciò che abbiamo appena ottenuto, forse non tutto è perfetto, ma è un enorme passo avanti" ha commentato la copresidente dei negoziati e ambasciatrice francese per la salute globale Anne-Claire Amprou. Il testo sarà poi discusso a maggio durante la 77esima Assemblea Mondiale della Sanità.