L'Oms: "Decisione Trump preoccupa, Usa nostro principale donatore"

Roma, 21 gen. (askanews) - Dopo la decisione di Donald Trump di ritirare gli Usa dall'Organizzazione mondiale della sanità, il portavoce dell'Oms Tarik Jasarevic ha dichiarato che gli Stati Uniti sono "il più grande donatore singolo" e nel 2023 hanno contribuito per il 18% del budget, auspicando in un ripensamento. "Speriamo ci sia un dialogo costruttivo per il bene di tutti" ha aggiunto.

Anche l'Ue si è detta preoccupata dall'uscita degli Usa dall'organizzazione: "Se vogliamo essere resilienti davanti alle minacce sanitarie globali dobbiamo avere una cooperazione globale nel settore della salute - ha detto Eva Hrncirova, portavoce della Commissione per la salute - confidiamo che l'amministrazione statunitense prenda in considerazione tutto questo prima del ritiro formale".