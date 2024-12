L'omaggio di Carlo Fontana a Gianfranco Mariotti, fondatore del ROF

Roma, 11 dic. (askanews) -

Il Presidente dI Impresa Cultura Italia Confcommercio Carlo Fontana, ex sovrintendente del Comunale di Bologna, ha ricordato Gianfranco Mariotti nel corso della presentazione in Senato dell'edizione 2025 del Rossini Opera Festival di Pesaro.

Mariotti, ideatore e Sovrintendente del Rossini Opera Festival sino al 2017, è scomparso alla fine di novembre. Fondamentale la sua figura nella creazione del festival dedicato al pesarese ma soprattutto nel collegamento, negli anni della cosiddetta "Rossini Renaissance, fra la Fondazione Rossini di Pesaro e il suo "braccio operativo". Fontana ha ricordato, "un uomo straordinario. Non uso a caso questo aggettivo perché non solo è stato il padre putativo del Festival, ma è l'uomo che ha informato questa idea di usare la musicologia in senso attivo: il lavoro fatto dalla Fondazione Rossini che riscopriva una serie di testi ahimé dimenticati in edizione critica, è riuscito poi a metterlo in scena con esecuzioni di prim'ordine".