"Lo stretching emotivo" con Cabaret 5.0 allo Spirit de Milan

Milano, 15 apr. (askanews) - Ridere, emozionarsi, ma anche riflettere con leggerezza e soprattutto con tanta musica. Ogni martedì sera allo Spirit de Milan tornano sul palco gli amici di una vita con Cabaret 5.0. Germano Lanzoni, Walter Leonardi, Folco Orselli, Rafael Andres Didoni e Flavio Pirini, invitano il pubblico a fare stretching emotivo.

"Lo stretching emotivo è una locuzione che abbiamo inventato per descrivere quello che facciamo naturalmente, ossia unire la comicità alla commozione, ai momenti più interiori e profondi".

"La risata è un'arma di seduzione, se riesci a far sorridere il pubblico, si crea un'apertura in cui riesci a far passare una serie di messaggi più poetici.

Una comicità autentica nella forma di Teatro canzone, che nasce dai grandi nomi che hanno fatto la storia del cabaret prima Milanese e poi italiano.

"Noi abbiamo avuto una fortuna, quando abbiamo iniziato il nostro percorso, Gaber, Jannacci, Fo, Valdi e chi più ne ha più ne metta, erano in scena e noi ci siamo ispirati, o meglio abbiamo avuto un confronto reale con dei maestri inavvicinabili. Durante il corso della vita ci siamo accorti che quelle dinamiche erano le nostre dinamiche. Più che eredi ci siamo trovati a essere figli disconosciuti dai padri e padri padri senza figli con la speranza che qualcuno faccia la nostra stessa follia".

Un appuntamento fisso a cui partecipano tanti ospiti che condividono il palco con i giullari dello Spirit, si inseriscono tra una battuta e l'altra, si gioca con il pubblico che partecipa, interviene e canta perchè Cabaret 5.0 fa bene al cuore.