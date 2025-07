Lo "splash-down" di SpaceX, la missione Axiom 4 è completata

Roma, 15 lug. (askanews) - La capsula Dragon Grace di SpaceX con a bordo 4 astronauti provenienti da India, Polonia, Ungheria e Stati Uniti è ammarata al largo delle coste della California, completando la missione Axiom 4 (o Ax-4) dopo 20 giorni e due ore trascorsi nello spazio.

Lo "splash-down" è avvenuto dopo circa 22 ore di viaggio, con la capsula che si è sganciata dalla Stazione spaziale internazionale il 14 luglio. Durante la missione, cominciata il 25 giugno, sono stati condotti oltre 60 esperimenti scientifici in microgravità per migliorare la ricerca sull'osservazione della Terra e in diversi ambiti della scienza e in particolare della biologia.

Tra i passeggeri a bordo Shubhanshu Shukla, il primo indiano a raggiungere lo spazio dai tempi di Rakesh Sharma, che volò verso la stazione Salyut 7 nel 1984 nell'ambito di una missione indo-sovietica. Nelle immagini la comandante americana Peggy Whitson che esce dalla capsula, assieme allo specialista della missione, il polacco Slawosz Uznanski-Wisniewski e l'astronauta Tibor Kapu dall'Ungheria.